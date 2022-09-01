Ряд европейских стран заполнили газохранилища на 80%

15:31 25 августа Киев, Украина

Германия , Франция и Италия заполнили газовые хранилища чуть больше чем на 80%, лидером стала Франция, ее хранилища заполнены на 88%.

Об этом рассказала BFMTV глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон.



По словам Варгон, Франция планирует заполнить хранилища на 100% к началу зимы. Эту цель она считает реалистичной.



Немецкие газохранилища заполнены на 80,14%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. Крупнейшее в Германии подземное газовое хранилище «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало «Газпрому», сейчас момент заполнено на 61,16%. В апреле в нем газа было менее чем на 1% объема.



При этом, предупредили в Берлине, из-за планов россии приостановить прокачку газа по «Северному потоку» на три дня процесс пополнения запасов может замедлиться.



Итальянские газохранилища уже заполнены на 80% и к октябрю наполнятся на 90%, заявил в среду премьер-министр Италии Марио Драги.



По его словам, Италия сократила зависимость от российского газа вдвое с 40% в прошлом году за счет поиска новых источников поставок в Алжире и Азербайджане. Страна может стать полностью независимой от поставок из РФ к 2024 году, если она сможет построить два новых регазификационных терминала, сказал Драги, занимающий пост премьер-министра до парламентских выборов, назначенных на 25 сентября.



Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что президент рф владимир путин намерен морить Европу газовым голодом вплоть до отмены санкций и дал поручение «Газпрому» просчитать отключение поставок в 2023 году.



В первой половине августа экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье рухнул на 60% год к году и составил лишь 3,2 млрд кубометров, а поставки в Европу сжались до уровней начала 1980-х годов.