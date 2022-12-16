Ряд европейских стран договорились о проекте водородного коридора

Газооператоры шести государства-членов ЕС: Литва, Финляндия, Эстония, Латвия, Польша и Германия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию водородной инфраструктуры, говорится в сообщении литовской копании Amber Grid.
Проект получил название Северно-Балтийский водородный коридор. Кроме Amber Grid, участниками соглашения стали Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Gaz-System (Польша) и Ontras (Германия).
Сообщается, что по коридору сможет транспортироваться "зеленый" водород, произведенный в районе Балтийского моря, для снабжения потребителей вдоль всего коридора, а также в Центральной Европе. По мере дальнейшего развития водородной инфраструктуры вокруг Балтийского моря, как отмечают в компании, может быть создан мощный рынок водорода.
Предполагается, что проект позволит укрепить энергетическую безопасность региона, снизить зависимость от импортируемой ископаемой энергии и сыграть заметную роль в снижении углеродного следа домохозяйств и энергоемких отраслей промышленности вдоль коридора.
Проект получил название Северно-Балтийский водородный коридор. Кроме Amber Grid, участниками соглашения стали Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Gaz-System (Польша) и Ontras (Германия).
Сообщается, что по коридору сможет транспортироваться "зеленый" водород, произведенный в районе Балтийского моря, для снабжения потребителей вдоль всего коридора, а также в Центральной Европе. По мере дальнейшего развития водородной инфраструктуры вокруг Балтийского моря, как отмечают в компании, может быть создан мощный рынок водорода.
Предполагается, что проект позволит укрепить энергетическую безопасность региона, снизить зависимость от импортируемой ископаемой энергии и сыграть заметную роль в снижении углеродного следа домохозяйств и энергоемких отраслей промышленности вдоль коридора.
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