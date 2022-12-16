Ряд европейских стран договорились о проекте водородного коридора

"В течение нескольких лет мы работали над анализом возможностей водорода в качестве замены природного газа, транспортировки энергии, смешивания, безопасной передачи и рыночного спроса на производство, потребление, импорт или экспорт водорода. Совместное внимание операторов шести стран к реализации водородного коридора северобалтийских стран и планированию дальнейшей работы демонстрирует единый подход к важности преобразования энергии и необходимости осуществить его как можно быстрее", - сказалгенеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.