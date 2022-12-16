Ряд европейских стран договорились о проекте водородного коридора

17:53 16 декабря Киев, Украина

Газооператоры шести государства-членов ЕС: Литва, Финляндия, Эстония, Латвия, Польша и Германия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию водородной инфраструктуры, говорится в сообщении литовской копании Amber Grid.

Проект получил название Северно-Балтийский водородный коридор. Кроме Amber Grid, участниками соглашения стали Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Gaz-System (Польша) и Ontras (Германия).

Сообщается, что по коридору сможет транспортироваться "зеленый" водород, произведенный в районе Балтийского моря, для снабжения потребителей вдоль всего коридора, а также в Центральной Европе. По мере дальнейшего развития водородной инфраструктуры вокруг Балтийского моря, как отмечают в компании, может быть создан мощный рынок водорода.

Предполагается, что проект позволит укрепить энергетическую безопасность региона, снизить зависимость от импортируемой ископаемой энергии и сыграть заметную роль в снижении углеродного следа домохозяйств и энергоемких отраслей промышленности вдоль коридора.
"В течение нескольких лет мы работали над анализом возможностей водорода в качестве замены природного газа, транспортировки энергии, смешивания, безопасной передачи и рыночного спроса на производство, потребление, импорт или экспорт водорода. Совместное внимание операторов шести стран к реализации водородного коридора северобалтийских стран и планированию дальнейшей работы демонстрирует единый подход к важности преобразования энергии и необходимости осуществить его как можно быстрее", - сказалгенеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.