Румыния утвердила новые условия импорта украинского зерна

16:09 13 октября Киев, Украина

Власти Румынии утвердили постановление, регламентирующее импорт четырех сельхозкультур из Украины и направленное на защиту румынских фермеров.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу.

"Правительство приняло чрезвычайное постановление, которое защищает румынских фермеров от импорта зерна из Украины. На основе механизма, согласованного с Украиной, мы устанавливаем процедуру, согласно которой мы разрешаем импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои только на основании маркетингового соглашения, выданного Министерством сельского хозяйства и сельского развития", - сказал Барбу.

По его словам, импорт украинского зерна будет возможен только для румынских фермеров и переработчиков, документально подтвердивших, что оно необходимо для пополнения запасов. Кроме того, перерабатывать или использовать в качестве корма можно только зерно, соответствующее стандартам качества, подтвержденным сертификатами ANSVSA на основании полученных и проанализированных образцов.



Флорин Барбу также объяснил, как будет работать механизм импорта, согласно которому румынские фермеры и переработчики, желающие пополнить свои запасы, представляют документы, подтверждающие необходимость импорта. Комиссия по анализу заявок проверяет документы и принимает решение разрешать импорт или нет. ANSVSA выдает сертификат соответствия импортируемой продукции на основании анализа образца продукции, предоставленного импортеру. Минсельхоз Молдавии выдает фермеру или переработчику соглашение на поставку на рынок необходимого ему количества. Перед поступлением на переработку или подачу товар проверяет ANSVSA для повторной проверки соответствия качества.