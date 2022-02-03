Руководители-должники не смогут покинуть Украину - Кабмин

Руководители предприятий-должников не будут допущены к выезду из Украины. Такое решение принял Кабинет Министров Украины. Решение будет выноситься в судебном порядке. Ограничения снимут только в том случае, когда предприятие погасит долг перед государством и всеми социальными фондами.

Соответствующая норма содержится в правках к Налоговому кодексу, которые были утверждены Кабинетом Министров вчера, 12 мая, на внеочередном заседании.

По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на 20 апреля налоговый долг имели 486027 предприятий и физических лиц-предпринимателей. Проверить наличие предприятия в перечне должников можно на сайте Государственной налоговой службы. Там же указаны ФИО руководителя предприятия и сумма его долгов.

Напомним, что 10 декабря вступил в силу Закон № 1072-ІХ, которым предусмотрено списание налогового долга налогоплательщикам, если его общая сумма не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 01.11.2020. Кроме того, предусмотрена отсрочка до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков — физических лиц (в том числе самозанятых), которая не превышает 6800 грн.