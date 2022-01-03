РРО теперь обязательны почти для всех ФЛП. Кому можно работать без них

14:39 03 Январь Киев, Украина





Теперь кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций,



РРО обязателен для наличных расчетов и банковской картой, в том числе через системы LiqPay, Portmone, iPay, Приват24, Monobank, Сбер 24/7. Если покупатель платит через банковский перевод на расчетный счет (т.е. без эквайринга), через кассу банка или терминал, потребности в кассовом аппарате нет.



Также в РРО не вносятся неторговые операции с наличными или карточками – например, выплата зарплаты.



Требование о кассовых аппаратах вообще не касается ФЛП 1-й группы: предприниматели этой категории – исключительно физические лица, не имеющие наемных рабочих, занимающиеся розничной торговлей на рынках или оказывающие бытовые услуги.



РРО также не будут применяться в селах только для подакцизной продукции.



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КАССОВЫЙ АППАРАТ



Предприниматели могут использовать два вида РРО: аппаратный и программный.



Аппаратный РРО – это устройство. Если предприниматель выбирает этот вариант, то он должен купить аппарат за свои средства.



Программное РРО – это приложение, которое можно установить на смартфон, ноутбук или планшет. Государственная налоговая служба Украины создала бесплатное программное обеспечение, превращающее любой гаджет с Windows или Android в Требование о кассовых аппаратах для предпринимателей, уплачивающих единый налог, начало действовать с 1 января 2021 года.Теперь кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций, РРО) должны иметь все ФЛП 2-4 групп на едином налоге независимо от оборота и сферы деятельности. К этим категориям относится малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг.РРО обязателен для наличных расчетов и банковской картой, в том числе через системы LiqPay, Portmone, iPay, Приват24, Monobank, Сбер 24/7. Если покупатель платит через банковский перевод на расчетный счет (т.е. без эквайринга), через кассу банка или терминал, потребности в кассовом аппарате нет.Также в РРО не вносятся неторговые операции с наличными или карточками – например, выплата зарплаты.Требование о кассовых аппаратах вообще не касается ФЛП 1-й группы: предприниматели этой категории – исключительно физические лица, не имеющие наемных рабочих, занимающиеся розничной торговлей на рынках или оказывающие бытовые услуги.РРО также не будут применяться в селах только для подакцизной продукции.Предприниматели могут использовать два вида РРО: аппаратный и программный.Аппаратный РРО – это устройство. Если предприниматель выбирает этот вариант, то он должен купить аппарат за свои средства.Программное РРО – это приложение, которое можно установить на смартфон, ноутбук или планшет. Государственная налоговая служба Украины создала бесплатное программное обеспечение, превращающее любой гаджет с Windows или Android в

программный РРО.

После того, как предприниматель загрузит приложение и установит на устройство, ему нужно будет зарегистрировать свой программный РРО через электронный сервис «Единое окно представления отчетности».



Чтобы зарегистрировать аппаратный РРО, следует обратиться в налоговый орган по месту учета. Это можно сделать как в бумажном, так и в электронном виде.



КАК ПРИМЕНЯТЬ КАССОВЫЙ АППАРАТ



Кассовый аппарат нужен для того, чтобы вносить в его память определенную операцию и выдавать покупателю документ о покупке.



Операция должна быть расчетной: это может быть продажа товаров или услуг или возврат средств покупателю. То есть в РРО не вносятся неторговые операции – например, выплата зарплаты.







Предприниматели, имеющие право не применять кассовый аппарат, все равно должны предоставить покупателю по его требованию чек, накладную или другой документ, удостоверяющий покупку, в бумажной или электронной форме.



КАК ПРИМЕНЯТЬ КАССОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДОСТАВКИ



Наложенный платеж. Продавец должен предоставить покупателю чек, несмотря на то что средства на его счет зайдут от посредника (например, «Новой Почты»). Затем, когда перевозчик перечислит денежные средства продавцу, никаких документов создавать не нужно.



Оплата онлайн до доставки. Если перед доставкой покупатель оплатил товар по банковским реквизитам IBAN, NEQ или по счету-фактуре, проводить операцию через РРО не нужно. Если платил по номеру карты, нужно использовать РРО.



КАКИЕ БУДУТ ШТРАФЫ



Штраф за первую не произведенную через кассовый аппарат операцию – 100% от суммы чека. За второй и последующие будут штрафовать на 150% от суммы чека.



Закон о кассовых аппаратах был принят «с целью детенизации расчетов», то есть для того, чтобы вывести из тени расчеты за товары и услуги. Нововведение вызвало массовые протесты предпринимателей.