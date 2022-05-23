Рост внешнего долга Украины замедлился и составил 2,4 % ВВП за квартал

14:48 19 декабря Киев, Украина

Нет такой страны, которая не имела бы внешних финансовых долгов. Особенно в таких тяжелых условиях пандемии и коронакризиса. Как сообщил на своем сайте Национальный банк Украины, в третьем квартале 2020 года рост внешнего долга страны замедлился в 12 раз. И все же, в течение третьего квартала внешний долг Украины относительно ВВП вырос на 2,4% (0,2 млрд долларов) до 122,8 млрд долларов, что составляет 81% ВВП.

Отмечается, что рост долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на 1,4 млрд долларов (до 71,1 млрд долларов, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на 1,2 млрд долларов и составил 51,7 млрд долларов (34,1% от ВВП).

Отметим, за второй квартал внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд, а с начала года - на 1,1 млрд долларов.

В последний месяц года Украина должна выплатить около 350 млн долларов по внешним долгам и 27,16 млрд гривен по внутренним.