Рост в платежках: счета выросли на 56%

Государственная служба статистики опубликовала данные про увеличение стоимости коммунальных платежей в Украине за год. Согласно цифрам ведомства, украинцы ощутили рост в квитанциях почти на 56%

Так, начисления за коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2021 года составили 17,8 млрд грн. Это на 56,1% больше, чем в апреле 2020 года (11,4 млрд грн). По данным ведомства, в апреле этого года украинцы заплатили за коммунальные услуги 22,7 млрд (127,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения Украины за коммунальные услуги на конец апреля 2021 года составила 74,3 млрд грн, что на 5,0 млрд грн больше, чем в марте.

По состоянию на конец апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 25,4 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 7,6 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.

Также по подсчетам специалистов, расходы населения Украины на продукты питания продолжают расти. Как показывают данные, в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4186,45 грн в месяц.