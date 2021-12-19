Рост украинской экономики начнется с 2021 года

Эксперты считают, что украинская экономика остановит своё падение к концу 2020 года. При этом также ожидается, что экономический рост начнется практически незамедлительно – с начала 2021 года.
Правительство утвердило и подало в Верховную Раду Украины Программу деятельности Кабинета Министров Украины. Программой определены приоритетные цели правительства для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее, а также пути достижения целей.
В основу этой программы положен человекоцентрический подход, поэтому предложенные правительственные цели направлены не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях.
За достижения каждой из предложенных целей в Правительстве отвечать определенный член Кабинета Министров и установлены ключевые показатели эффективности, что позволит построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику.
Ключевыми результатами успешной реализации Программы Правительства определены:
- экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;
- будет создано 1 млн. новых рабочих мест;
- привлечено 50 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций;
- состоится очевиден развитие инфраструктуры, включая все основные дороги (24000 км) будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;
- каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;
- уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%;
- демографический тренд будет положительным (рождаться и возвращаться в Украину больше людей, чем умирать и выезжать)
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