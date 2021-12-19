Рост украинской экономики начнется с 2021 года

09:24 30 Июль Киев, Украина

Эксперты считают, что украинская экономика остановит своё падение к концу 2020 года. При этом также ожидается, что экономический рост начнется практически незамедлительно – с начала 2021 года.

Правительство утвердило и подало в Верховную Раду Украины Программу деятельности Кабинета Министров Украины. Программой определены приоритетные цели правительства для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее, а также пути достижения целей.

В основу этой программы положен человекоцентрический подход, поэтому предложенные правительственные цели направлены не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях.

За достижения каждой из предложенных целей в Правительстве отвечать определенный член Кабинета Министров и установлены ключевые показатели эффективности, что позволит построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику.

Ключевыми результатами успешной реализации Программы Правительства определены: