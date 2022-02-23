Рост инфляции в Украине прогнозируем - Минфин

09:04 30 Сентябрь Киев, Украина

На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовали данные, в которых сделан обзор инфляции за август 2020 года. Согласно этому прогнозу Минфин прогнозирует увеличение инфляции в начале 2021 года.

"В результате постепенного насыщения экономики деньгами для ее оживления возможен рост инфляции" – говорится в обзоре ведомства.

На данный момент, несмотря на некоторое смягчение, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (рост на 5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики, говорят в Минэкономики.

"Следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", – заявили в ведомстве.

Министерство отмечает, что по итогам августа дефляция составила 0,2%. Однако в годовом выражении рост цен ускорился до 2,5%. Минэкономики объясняет это августовским повышением стоимости коммунальных услуг.