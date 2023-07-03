Рост экспорта алкоголя из Молдовы: Украина - главный рынок сбыта

12:58 03 июля Киев, Украина

По данным Молдавского Национального банка (НБМ), в первом квартале 2023 года экспорт алкоголя и этилового спирта из Молдовы увеличился на 26,8%.

Основным рынком сбыта алкогольной продукции стала Украина, которая заняла первое место среди импортеров молдавского алкоголя, опередив россию, беларусь и Румынию.

Согласно статистическим данным, экспорт молдавского алкоголя в Украину вырос примерно в 6,5 раза и достиг отметки в $9,40 миллионов по сравнению с $1,44 миллионами в первом квартале 2022 года.

Доля Украины в общем объеме экспорта алкоголя из Молдовы составила 17,6%, в то время как доли Румынии и беларуси составили 17,1% и 14,5% соответственно.

Таким образом, Молдова успешно расширяет свои рынки сбыта алкогольной продукции, и Украина становится одним из ключевых партнеров в этой сфере.