Рост экономики Украины к концу года составит 5% - прогноз Минэкономики

08:23 07 октября Киев, Украина

Преодолев первые удары войны, Украина постепенно начинает восстанавливать свою экономику. По словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко, уже к концу 2023 года экономика Украины вырастет на 5%.

“После прошлогоднего падения почти на 30%, в этом году мы наблюдаем восстановительный рост. К концу 2023 года и в следующем прогнозируем рост ВВП около 5%. Положительные тенденции демонстрируют почти все сектора”, - отметила чиновник.

Она добавила, что в сельском хозяйстве фиксируется рост урожая, в индустрии равномерно восстанавливаются темпы производства: более 10% роста в машиностроении. Такие тенденции заметны и в пищевой промышленности, производстве мебели.

Представительница правительства добавила, что ныне растет строительство за счет продолжения восстановительных работ, наблюдается оживление спроса на ипотечную программу єОселя, что даст толчок для активизации первичного рынка недвижимости.

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики рост ВВП в сентябре составил 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. В итоге за январь-сентябрь 2023 рост оценивается на уровне 5,3%.

Правительство должно усилить поддержку бизнеса, добавляет Свириденко. На следующий год в бюджет закладывается более 40 млрд грн на программы стимулирования развития предпринимательства.

Впервые в бюджете будут предусмотрены средства на обустройство индустриальных парков, средства на гуманитарное разминирование, что позволит помочь аграриям, получающим компенсацию за закупку услуг по разминированию сельхозземель.