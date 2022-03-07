Рост цен в Украине продолжается - Госстат

Государственная служба статистики Украины рассказала о ценах в Украине, которые выросли в связи с инфляцией. Согласно данным, май 2021 года отметился повышением цен на 1,3%. При этом с начала года общий рост цен уже превысил 6%.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле).

Продукты питания в Украине за май подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали: фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8%, мясо и мясо-продукты - на 1,8%. В то же время яйца подешевели на 17,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь - упали на 0,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,9%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали - без изменений.