Рост цен в Украине: на сколько подорожает хлеб

07:18 27 Май Киев, Украина

Постоянный рост цен на основные продукты питания не перестает беспокоить украинцев. Не всегда такое подорожание можно связать с конкретными факторами и составляющими ценообразования. Еще в начале этого года эксперты спрогнозировали подъем стоимости хлеба и хлебобулочных изделий в Украине.

Об этом рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Мы видели 2020 год с растущими ценами на хлеб, и подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году. Но подорожание хлеба, которое началось в начале текущего года, сейчас замедлилось", – сказал специалист.

Однако эксперт предупреждает, что это будет небольшое подорожание. Прогнозируется, что за лето он поднимется в цене на 2-3%. Зато других колебаний цен в этом году уже не будет.

По прогнозам экспертов, до конца весны цены на молоко, яйца и мясо снизятся под влиянием сезонного фактора.

Для снижения цен на сахар Минэкономики начало выдавать лицензии для импорта сахара-сырца.

Тем не менее, в Украине цена на сахар выросла в апреле в розничной торговле до 25,63 гривны за килограмм. При этом эксперты обратили внимание, что стоимость сахара уверенно растет на протяжение нескольких месяцев.