Рост цен в Украине: на сколько подорожает хлеб

Постоянный рост цен на основные продукты питания не перестает беспокоить украинцев. Не всегда такое подорожание можно связать с конкретными факторами и составляющими ценообразования. Еще в начале этого года эксперты спрогнозировали подъем стоимости хлеба и хлебобулочных изделий в Украине.
Об этом рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Однако эксперт предупреждает, что это будет небольшое подорожание. Прогнозируется, что за лето он поднимется в цене на 2-3%. Зато других колебаний цен в этом году уже не будет.
По прогнозам экспертов, до конца весны цены на молоко, яйца и мясо снизятся под влиянием сезонного фактора.
Для снижения цен на сахар Минэкономики начало выдавать лицензии для импорта сахара-сырца.
Тем не менее, в Украине цена на сахар выросла в апреле в розничной торговле до 25,63 гривны за килограмм. При этом эксперты обратили внимание, что стоимость сахара уверенно растет на протяжение нескольких месяцев.
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