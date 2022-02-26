Россию отключат от SWIFT , сообщил Кулеба

Глава МИД Украины сообщил о принятом решении отключать РФ SWIFT.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook.
«Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — написал Кулеба в публикации.
Дмитрий Кулеба отметил, что официальное решение находится в процессе юридического оформления.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — сокращение от «Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций». Это защищенная система обмена сообщениями, которая способствует быстрым трансграничным платежам.
SWIFT позволяет банкам быстро обрабатывать большие объемы транзакций. В 2020 году через платформу ежедневно отправлялось около 38 миллионов сообщений. По информации разработчиков SWIFT, каждый год с помощью этой системы перечисляются триллионы евро.
Напомним, президент Украины назвал президента Франции Эммануэля Макрона настоящим другом Украины, за то, что тот поддержал санкции против РФ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии