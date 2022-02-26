Россию отключат от SWIFT , сообщил Кулеба

20:12 26 Февраль Киев, Украина

Глава МИД Украины сообщил о принятом решении отключать РФ SWIFT.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook.

«Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — написал Кулеба в публикации.

Дмитрий Кулеба отметил, что официальное решение находится в процессе юридического оформления.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — сокращение от «Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций». Это защищенная система обмена сообщениями, которая способствует быстрым трансграничным платежам.

SWIFT позволяет банкам быстро обрабатывать большие объемы транзакций. В 2020 году через платформу ежедневно отправлялось около 38 миллионов сообщений. По информации разработчиков SWIFT, каждый год с помощью этой системы перечисляются триллионы евро.

Напомним, президент Украины назвал президента Франции Эммануэля Макрона настоящим другом Украины, за то, что тот поддержал санкции против РФ.