Россияне вынесли из банков рекордную за всю историю сумму иностранной наличной валюты

Российская банковская система пережила рекордный в истории отток валюты со счетов клиентов-физлиц в первые дни после начала войны в Украине.
По итогам февраля россияне вынесли из кредитных организаций 8,8 млрд долларов - максимальную сумму за все время доступных данных. Общий объем валютных вкладов и счетов за месяц сократился с 94 до 85,2 млрд долларов, следует из статистики центробанка.
Основной отток состоялся в последнюю неделю февраля, писал ЦБ ранее. Напуганные вторжением, в возможность которого, согласно опросам, не верило подавляющее большинство населения, люди за несколько дней опустошили кассы и хранилища банков больше чем на половину.
К началу кризиса кредитные организации скопили в России 16,8 млрд долларов в виде наличной валюты, хотя отдельные участники готовились к возможной панике заранее.
Так, еще в декабре ввоз в страну наличных долларов подскочил в 2,5 раза и составил почти 5 млрд долларов. Это четвертый рекордный показатель в истории: больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долларов) и в черные дни 2014-го (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд в декабре).
Ввоз евро в декабре увечился в 5 раз к ноябрю и стал беспрецедентным в истории - почти 2 млрд долларов (в пересчете по курсу). Предыдущий рекорд был установлен в марте-2020 - 1,4 млрд долларов.
Хотя 25 февраля зампред ЦБ Сергей Чистюхин заверял, что банки обеспечены валютной ликвидностью, средства клиентов «защищены» и «находятся в сохранности», а санкции на них «не влияют», те, кто не послушался властей, оказались правы.
9 марта ЦБ запретил выдавать больше 10 тысяч долларов на руки, и то лишь по вкладам и счетам, открытым до этой даты. Валюту, купленную после 9 марта, обналичить нельзя, равно как и приобрести наличные доллары и евро в банковских отделениях и обменных пунктах.
Решение было принято после того, как США и ЕС объявили, что полностью прекращают поставки наличных долларов и евро в Россию.
По итогам февраля россияне вынесли из кредитных организаций 8,8 млрд долларов - максимальную сумму за все время доступных данных. Общий объем валютных вкладов и счетов за месяц сократился с 94 до 85,2 млрд долларов, следует из статистики центробанка.
Основной отток состоялся в последнюю неделю февраля, писал ЦБ ранее. Напуганные вторжением, в возможность которого, согласно опросам, не верило подавляющее большинство населения, люди за несколько дней опустошили кассы и хранилища банков больше чем на половину.
К началу кризиса кредитные организации скопили в России 16,8 млрд долларов в виде наличной валюты, хотя отдельные участники готовились к возможной панике заранее.
Так, еще в декабре ввоз в страну наличных долларов подскочил в 2,5 раза и составил почти 5 млрд долларов. Это четвертый рекордный показатель в истории: больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долларов) и в черные дни 2014-го (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд в декабре).
Ввоз евро в декабре увечился в 5 раз к ноябрю и стал беспрецедентным в истории - почти 2 млрд долларов (в пересчете по курсу). Предыдущий рекорд был установлен в марте-2020 - 1,4 млрд долларов.
Хотя 25 февраля зампред ЦБ Сергей Чистюхин заверял, что банки обеспечены валютной ликвидностью, средства клиентов «защищены» и «находятся в сохранности», а санкции на них «не влияют», те, кто не послушался властей, оказались правы.
9 марта ЦБ запретил выдавать больше 10 тысяч долларов на руки, и то лишь по вкладам и счетам, открытым до этой даты. Валюту, купленную после 9 марта, обналичить нельзя, равно как и приобрести наличные доллары и евро в банковских отделениях и обменных пунктах.
Решение было принято после того, как США и ЕС объявили, что полностью прекращают поставки наличных долларов и евро в Россию.
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