Россия заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна

Около 90 миллионов тонн зерна в портах Украины заблокировала Россия после вторжения.
Об этом сообщает брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля во время визита в Польшу.
По словам Шмыгаля, Россия может вызвать продовольственный кризис в странах Европы, Африки и Азии, а также в Украине, обстреливая зерновые склады.
Армия РФ с начала войны уже уничтожила на территории Украины шесть крупнейших элеваторов, а на временно оккупированных территориях грабит фермеров и вывозит имущество.
Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на Россию и создать гуманитарные коридоры для поставки зерна и продуктов питания для тех стран, которые остро ожидают этих продуктов.
Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Луганской области около 100 тысяч тонн зерна. Это почти трехлетний запас данного региона.
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