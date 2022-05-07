Россия заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна

18:47 06 мая Киев, Украина

Около 90 миллионов тонн зерна в портах Украины заблокировала Россия после вторжения.



Об этом сообщает брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля во время визита в Польшу.

"Сейчас они делают следующий кризис , блокируя впервые в истории порты другой страны. 90 млн тонн нашего зерна заблокированы", - заявил глава правительства.



По словам Шмыгаля, Россия может вызвать продовольственный кризис в странах Европы, Африки и Азии, а также в Украине, обстреливая зерновые склады.



Армия РФ с начала войны уже уничтожила на территории Украины шесть крупнейших элеваторов, а на временно оккупированных территориях грабит фермеров и вывозит имущество.



Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на Россию и создать гуманитарные коридоры для поставки зерна и продуктов питания для тех стран, которые остро ожидают этих продуктов.



Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Луганской области около 100 тысяч тонн зерна. Это почти трехлетний запас данного региона.