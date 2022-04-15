Россия за первый квартала потратила на войну больше триллиона рублей

Согласно оперативной статистике Минфина РФ, расходы федерального бюджета по статье национальная оборона по итогам первого квартала достигли 1,053 триллиона рублей.
По сравнению с прошлым годом финансирование армии выросло на 106 млрд рублей, а его совокупный размер вдвое превысил траты на поддержку экономики (532 млрд рублей) и почти вчетверо - на высшее образование (286 млрд рублей).
Расходы непосредственно на вооруженные силы стали больше на 11% и составили 824 млрд рублей; траты на ядерное оружие, переведенное в режим повышенной боеготовности, подскочили на 23%, до 13,1 млрд рублей.
Финансирование мероприятий по мобилизации и вневойсковой подготовке подорожало для бюджета в 1,6 раза (1,873 млрд рублей), а расходы на «мобилизационную подготовку экономики» практически удвоились (0,4 млрд рублей).
Согласно уточненной росписи бюджета, на оборону за год правительство должно потратить 3,677 триллиона рублей, а на все силовые структуры (включая МВД, Росгвардию, органы безопасности, ФСИН и др) - 6,448 триллиона.
В результате силовики «съедят» каждый четвертый рубль в казне и останутся крупнейшей статьей расходов федерального правительства.
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