Россия снова использует газ как оружие

Начиная с 14 июня «Газпром» сокращает поставки газа по газопроводу «Северный поток-1», единственной трубе, которая использовалась на полную мощность с начала вторжения рф в Украину.
Прокачка газа в Германию была снижена до 67 млн кубометров в день против 167 млн в начале июня. Накануне «Газпром» сообщил, что не получил из ремонта газовую турбину Siemens, которая, как признала немецкая компания, не может выехать из Канады из-за санкций против россии. А среду остановил еще один газотурбинный агрегат на компрессорной станции «Портовая», объяснив решение "окончанием допустимого срока работы без капитального ремонта".
Отправить насос на "ремонт" «Газпром» не может опять же из-за санкций, рассказал Bloomberg источник, близкий к компании.
В результате поставки газа в направлении Германии - крупнейшего клиента в Европе, который согласился платить по схеме через Газпромбанк, - сокращаются на 60%. А следом недополучают газ другие европейские страны. Итальянский концерн Eni сообщил, что «Газпром» сократил прокачку на 15% без объяснения причин. Немецкая Uniper, партнер «Газпрома» по неудавшемуся проекту «Северный поток-2», получила на 25% меньше газа, чем оговорено контрактом.
Очередной поворот газового вентиля, состоявшийся после того, как Германия анонсировала поставки Киеву гаубиц и систем ПВО, является политически мотивированным, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Цель россии - дестабилизировать рынок и взвинтить цены, сказал он, добавив, что пока потребителям газа ничего не угрожает - поставки стабильны.
Но уже очевидно, что рынку надо готовиться к «полному отключению российского газа», считает Тьери Броз, профессор Парижского института политических наук: «Даже компании, которые согласились изменить контракты, чтобы продолжать получать газ, теперь должны понять, что кремль в любой момент может перейти к политическому диктату».
Особенно горько должно быть Италии, которая пошла на платежи с конвертацией в рубли, а теперь получает меньше газа, причем не по «Северному потоку», говорит Тим Патридж, глава эненрготрейдинга в DB Group Europe.
«Газпром» уже полностью прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Нидерланды. К середине мая его экспорт в дальнее зарубежье просел на 29%, 65,6 млрд кубометров. Потеря российских поставок ударила по рынку в тот момент, когда он был особенно уязвим. Пожар на СПГ-заводе Freeport в США резко снизил потоки альтернативного топлива, и быстрого облегчения не предвидится: заводу потребуется три месяца, чтобы возобновить производство, а на полную мощность он вернется только к концу года.
Биржевая цена газа в ЕС по итогам торгов в среду подскочила на 22%, до 1270 долларов за тысячу кубометров.
Прокачка газа в Германию была снижена до 67 млн кубометров в день против 167 млн в начале июня. Накануне «Газпром» сообщил, что не получил из ремонта газовую турбину Siemens, которая, как признала немецкая компания, не может выехать из Канады из-за санкций против россии. А среду остановил еще один газотурбинный агрегат на компрессорной станции «Портовая», объяснив решение "окончанием допустимого срока работы без капитального ремонта".
Отправить насос на "ремонт" «Газпром» не может опять же из-за санкций, рассказал Bloomberg источник, близкий к компании.
В результате поставки газа в направлении Германии - крупнейшего клиента в Европе, который согласился платить по схеме через Газпромбанк, - сокращаются на 60%. А следом недополучают газ другие европейские страны. Итальянский концерн Eni сообщил, что «Газпром» сократил прокачку на 15% без объяснения причин. Немецкая Uniper, партнер «Газпрома» по неудавшемуся проекту «Северный поток-2», получила на 25% меньше газа, чем оговорено контрактом.
Очередной поворот газового вентиля, состоявшийся после того, как Германия анонсировала поставки Киеву гаубиц и систем ПВО, является политически мотивированным, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Цель россии - дестабилизировать рынок и взвинтить цены, сказал он, добавив, что пока потребителям газа ничего не угрожает - поставки стабильны.
Но уже очевидно, что рынку надо готовиться к «полному отключению российского газа», считает Тьери Броз, профессор Парижского института политических наук: «Даже компании, которые согласились изменить контракты, чтобы продолжать получать газ, теперь должны понять, что кремль в любой момент может перейти к политическому диктату».
Особенно горько должно быть Италии, которая пошла на платежи с конвертацией в рубли, а теперь получает меньше газа, причем не по «Северному потоку», говорит Тим Патридж, глава эненрготрейдинга в DB Group Europe.
«Газпром» уже полностью прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Нидерланды. К середине мая его экспорт в дальнее зарубежье просел на 29%, 65,6 млрд кубометров. Потеря российских поставок ударила по рынку в тот момент, когда он был особенно уязвим. Пожар на СПГ-заводе Freeport в США резко снизил потоки альтернативного топлива, и быстрого облегчения не предвидится: заводу потребуется три месяца, чтобы возобновить производство, а на полную мощность он вернется только к концу года.
Биржевая цена газа в ЕС по итогам торгов в среду подскочила на 22%, до 1270 долларов за тысячу кубометров.
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