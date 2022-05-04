Россия попросила Казахстан помочь с ввозом импортных товаров

Усиливающаяся блокада со стороны западных стран и истощение запасов привело к тому, что крупные розничные сеты рф начали искать лазейки.
«Магнит» и «Лента» - второй и третий ритейлеры в рф по количеству супермаркетов - ведут переговоры о поставках через Казахстан, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.
Сети, владеющие в общей сложности двумя десятками тысяч магазинов, хотят наладить ввоз товаров, которые «ограничены для поставки на российский рынок, и может возникнуть их дефицит», сказал Оразалин.
Речь идет именно об импортных товарах, подчеркнул он, добавив, что «это сложный процесс, связанный с рядом международных ограничений».
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году россия ввезла продовольствия на 26,95 млрд долларов, потратив на него каждый десятый доллар расходов на импорт.
В январе 2022 года поставки увеличились на 23,2%, до 2,157 млрд долларов. А начиная с февраля ФТС засекретила таможенную статистику, чтобы "избежать спекуляций".
Помощник президента по экономике Максим Орешкин, впрочем, проговорился: в марте, после начала войны, импорт рухнул «на десятки процентов».
Торговля с ЕС оказалась практически парализована после того, как крупнейшие контейнерные перевозчики отказались работать с россией, а затем пятый пакет санкций запретил въезд грузовиков и вход в европейские порты судам под российскими флагами.
В Северо-Западном морском бассейне — ключевом для поставок из европейских стран — спад контейнерных перевозок составляет 90-95%.
Экономика живет «на запасах», но это период закончится во втором-третьем квартале, говорила 18 апреля глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина.
Влияние санкций начнет распространяться на реальный сектор, а экономика вступит в «непростой период» структурной трансформации, когда бизнесу придется искать новые модели существования и новых поставщиков, сказала она.
Сети, владеющие в общей сложности двумя десятками тысяч магазинов, хотят наладить ввоз товаров, которые «ограничены для поставки на российский рынок, и может возникнуть их дефицит», сказал Оразалин.
Речь идет именно об импортных товарах, подчеркнул он, добавив, что «это сложный процесс, связанный с рядом международных ограничений».
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году россия ввезла продовольствия на 26,95 млрд долларов, потратив на него каждый десятый доллар расходов на импорт.
В январе 2022 года поставки увеличились на 23,2%, до 2,157 млрд долларов. А начиная с февраля ФТС засекретила таможенную статистику, чтобы "избежать спекуляций".
Помощник президента по экономике Максим Орешкин, впрочем, проговорился: в марте, после начала войны, импорт рухнул «на десятки процентов».
Торговля с ЕС оказалась практически парализована после того, как крупнейшие контейнерные перевозчики отказались работать с россией, а затем пятый пакет санкций запретил въезд грузовиков и вход в европейские порты судам под российскими флагами.
В Северо-Западном морском бассейне — ключевом для поставок из европейских стран — спад контейнерных перевозок составляет 90-95%.
Экономика живет «на запасах», но это период закончится во втором-третьем квартале, говорила 18 апреля глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина.
Влияние санкций начнет распространяться на реальный сектор, а экономика вступит в «непростой период» структурной трансформации, когда бизнесу придется искать новые модели существования и новых поставщиков, сказала она.
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