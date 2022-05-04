Россия попросила Казахстан помочь с ввозом импортных товаров

08:27 04 мая Киев, Украина

Усиливающаяся блокада со стороны западных стран и истощение запасов привело к тому, что крупные розничные сеты рф начали искать лазейки. 
 
«Магнит» и «Лента» - второй и третий ритейлеры в рф по количеству супермаркетов - ведут переговоры о поставках через Казахстан, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Сети, владеющие в общей сложности двумя десятками тысяч магазинов, хотят наладить ввоз товаров, которые «ограничены для поставки на российский рынок, и может возникнуть их дефицит», сказал Оразалин.

Речь идет именно об импортных товарах, подчеркнул он, добавив, что «это сложный процесс, связанный с рядом международных ограничений».

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году россия ввезла продовольствия на 26,95 млрд долларов, потратив на него каждый десятый доллар расходов на импорт.

В январе 2022 года поставки увеличились на 23,2%, до 2,157 млрд долларов. А начиная с февраля ФТС засекретила таможенную статистику, чтобы "избежать спекуляций".

Помощник президента по экономике Максим Орешкин, впрочем, проговорился: в марте, после начала войны, импорт рухнул «на десятки процентов».

Торговля с ЕС оказалась практически парализована после того, как крупнейшие контейнерные перевозчики отказались работать с россией, а затем пятый пакет санкций запретил въезд грузовиков и вход в европейские порты судам под российскими флагами.

В Северо-Западном морском бассейне — ключевом для поставок из европейских стран — спад контейнерных перевозок составляет 90-95%.

Экономика живет «на запасах», но это период закончится во втором-третьем квартале, говорила 18 апреля глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина.

Влияние санкций начнет распространяться на реальный сектор, а экономика вступит в «непростой период» структурной трансформации, когда бизнесу придется искать новые модели существования и новых поставщиков, сказала она.