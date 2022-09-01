Россия начала продавать уголь Китаю и Индии за полцены

18:20 18 августа Киев, Украина

В июле поставки российского угля в ЕС упали на 3 млн тонн, выпадающие объемы перенаправили в азиатские страны, которые нарастили закупки на 2,8 млн тонн и стали крупнейшими клиентами российских угольщиков.

Индия приобрела за месяц 2 млн тонн (на 60% больше, чем в июне), а Китай — 6,8 млн тонн (+40%).



Заманить покупателей на санкционный уголь удается за счет скидок, которые с начала войны с Украиной выросли в 10 раз. В среднем каждая тонна сырья из россии продается на 45-50% дешевле, чем аналоги от других поставщиков, а в денежном выражении дисконт достигает $200.



Таким образом, только за один месяц поставок в Китай угольщики недополучили $1,3 млрд по сравнению с доходом, который могли бы увидеть на своих счетах, если бы скидок не было. В июле экспортные цены на российский уголь снизились еще на $5, до $180 за тонну.



Общий морской экспорт российского угля остался почти на довоенных уровнях — 16 млн тонн в месяц вывезли суда из портов, спеша успеть до европейских санкций, которые вступили в силу 9 августа. Теперь поставки угля в ЕС запрещены полностью. А это 50 млн тонн в год, и перенаправить такой объем на восток невозможно, поскольку мощности Транссиба не позволяют, говорит специалист по региональной экономике, профессор МГУ Наталья Зубаревич.



Это сулит депрессию в Кемеровской области, на которую приходится 60% добычи каменных углей, около 80% — коксующихся и 100% — некоторых особо ценных марок угля.



После августа в Кемеровской области будет «самая жесткая ситуация», говорит Зубаревич: из-за потери рынка компании будут вынуждены держать сотрудников на неполной занятости (уволить их сложно) или отправлять в отпуска без сохранения содержания.



Ситуацию для шахтеров и угольной отрасли усугубляет то, что даже в Азию уголь возить станет сложно, если не невозможно: Заманить покупателей на санкционный уголь удается за счет скидок, которые с начала войны с Украиной выросли в 10 раз. В среднем каждая тонна сырья из россии продается на 45-50% дешевле, чем аналоги от других поставщиков, а в денежном выражении дисконт достигает $200.Таким образом, только за один месяц поставок в Китай угольщики недополучили $1,3 млрд по сравнению с доходом, который могли бы увидеть на своих счетах, если бы скидок не было. В июле экспортные цены на российский уголь снизились еще на $5, до $180 за тонну.Общий морской экспорт российского угля остался почти на довоенных уровнях — 16 млн тонн в месяц вывезли суда из портов, спеша успеть до европейских санкций, которые вступили в силу 9 августа. Теперь поставки угля в ЕС запрещены полностью. А это 50 млн тонн в год, и перенаправить такой объем на восток невозможно, поскольку мощности Транссиба не позволяют, говорит специалист по региональной экономике, профессор МГУ Наталья Зубаревич.Это сулит депрессию в Кемеровской области, на которую приходится 60% добычи каменных углей, около 80% — коксующихся и 100% — некоторых особо ценных марок угля.После августа в Кемеровской области будет «самая жесткая ситуация», говорит Зубаревич: из-за потери рынка компании будут вынуждены держать сотрудников на неполной занятости (уволить их сложно) или отправлять в отпуска без сохранения содержания.Ситуацию для шахтеров и угольной отрасли усугубляет то, что даже в Азию уголь возить станет сложно, если не невозможно: санкции Евросоюза установили не только эмбарго, но и запрет на страхование морских поставок российского угля. Причем не только в ЕС, а по всему миру.

«Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, чтобы доставить его в третью страну, не входящую в ЕС, — теперь это незаконная операция», — поясняет Майк Солтхаус, глобальный директор по страховым возмещениям Ассоциации клубов взаимного страхования Северной Англии и председатель санкционного комитета Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P& I Clubs).

На долю International Group of P& I Clubs (IG) приходится 90% страховых услуг на рынке морских перевозок.