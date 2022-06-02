Россия летит в экономическую пропасть

Согласно данным минэкономразвития рф, в результате «беспрецедентного санкционного давления» экономика россии летит в пропасть.
По итогам апреля российский ВВП сократился впервые с начала войны - на 3% в годовом выражении (после роста на 1,3% в марте и 4,1% в феврале).
Впервые с февраля 2021 года спад выпуска был зафиксировано в большинстве базовых отраслей. Промышленность просела на 1,6%, добыча нефти и газа почти на 10%, а автопром практически встал (-85,4%).
Оборот розничной торговли рухнул на 9,7% - рекордно с локдаунов пандемии-2020 после того, как граждане истратили запасы свободных денег, цены взлетели рекордно за 20 лет, а иностранные компании оборвали поставки импорта и начали закрывать магазины.
Еще сильнее - на 11,9% - обвалилась оптовая торговля. Грузооборт транспорта просел на 5,9%.
Впервые с февраля 2021 года спад выпуска был зафиксировано в большинстве базовых отраслей. Промышленность просела на 1,6%, добыча нефти и газа почти на 10%, а автопром практически встал (-85,4%).
Оборот розничной торговли рухнул на 9,7% - рекордно с локдаунов пандемии-2020 после того, как граждане истратили запасы свободных денег, цены взлетели рекордно за 20 лет, а иностранные компании оборвали поставки импорта и начали закрывать магазины.
Еще сильнее - на 11,9% - обвалилась оптовая торговля. Грузооборт транспорта просел на 5,9%.
Пока путин с телеэкранов заверяет россиян, что экономика выдерживает санкции, а инфляция в стране в разы меньше, чем на Западе, прогнозы экономистов становятся все мрачнее.
Опрос Bloomberg, проведенный в мае показал, что большинство экспертов ждут двухлетнюю рецессию, первую с середины 1990х, которая к 2024 году обнулит более 10 лет экономического роста. Согласно консенсус-прогнозу ВВП упадет на 10% в этом году (рекордно с 1994 года) и еще на 1,5% - в следующем.
Опрос Bloomberg, проведенный в мае показал, что большинство экспертов ждут двухлетнюю рецессию, первую с середины 1990х, которая к 2024 году обнулит более 10 лет экономического роста. Согласно консенсус-прогнозу ВВП упадет на 10% в этом году (рекордно с 1994 года) и еще на 1,5% - в следующем.
Официальный прогноз правительства рф оптимистичнее независимых оценок, но и в нем власти признают: падение ВВП продлится два года и накопленным итогом станет беспрецедентным с середины 1990х (7,8% в 2022 году и 0,7% в 2023-м).
За год россия потеряет от 9% до 17% добычи нефти, от 6% до 8% добычи газа, более 19% инвестиций, а падение уровня жизни - на 6,8% в пересчете на реальные располагаемые доходы людей - будет максимальным с 1998 года.
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