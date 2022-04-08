Россия ищет новые пути вывоза ядерных отходов вне Украины

Годовой отчет компании «Росатом» включил в себя информацию о вывозе ядерных отходов. Среди прочего – указание на разработку и тестирование новых маршрутов вывоза. Теперь «Росатом» планирует вывозить отходы ядерного топлива не через Украину.
Там указывается, что такой обход можно осуществить из Болгарии через порт «Кавказ».
Напомним, что обоюдное сотрудничество Болгарии и России началось еще в 1966 году, когда соответствующий договор был подписан еще за существование СССР.
Напомним, что Чехия официально исключила «Росатом» из списка участников тендеров на строительство пятого энергоблока атомной электростанции «Дукованы». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии — Карел Гавличек по завершению заседания правительства.
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