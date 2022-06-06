Россия ищет кому продать ворованное украинское зерно - NYT

15:32 06 июня Киев, Украина

Сначала кремль спровоцировал продовольственный кризис, а теперь пытается продать украденное украинское зерно пострадавшим от засухи странам Африки.

Об этом говорится в материале американского издания The New York Times..

В пятницу, 4 июня, глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл посетил россию, где провел встречу с российским лидером владимиром путиным, пытаясь договориться о поставках зерна. Западные журналисты утверждают, что этот визит сыграл на руку только кремлю, поскольку он может вызвать разногласия по поводу единого мнения о вторжении ВС рф в Украину.



В то же время, ряд африканских стран неоднозначно относятся к позиции Запада из-за российско-украинской войны и санкций против кремля, поскольку зависят от поставок не только продовольствия, но и вооружения со стороны москвы. Ситуацию также усугубляет сильная засуха, которая может спровоцировать голод на континенте.

В середине мая США разослали предупреждение 14 странам, в основном в Африке, о том, что российские грузовые суда покидают порты вблизи Украины с "украденным украинским зерном".



Чиновники США подтвердили, что речь идет о странах в северной и восточной частях Африки, а также о Пакистане, Бангладеше, Шри-Ланке и Турции.

"Соединенные Штаты работают с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено в Украине", – заявил представитель Госдепартамента.

Директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже предупреждает, что страны Африки вряд ли будут колебаться перед покупкой зерна, поставляемого россией, поскольку их не волнует происхождение продовольствия.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они получают продовольствие, и если кто собирается морализовать по этому поводу — он ошибается. Потребность в продовольствии настолько острая, что это не то, что им нужно обсуждать", — сказал эксперт.

По мнению аналитика, на большей части Африки любое давление Запада в отношении зерна, поставляемого из россии, может иметь неприятные последствия, если только Запад не предложит средства восполнения нехватки пшеницы.