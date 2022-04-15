Российский рынок акций стремительно падает на фоне новостей о нефтяном эмбарго ЕС

14:59 15 апреля Киев, Украина

На фоне новостей о том, что страны ЕС вернулись к обсуждению нефтяного эмбарго, России, индекс МосБиржи в пятницу обновил минимумы с 25 февраля.

Рублевый индикатор рынка, отслеживающий капитализацию 43 крупнейших компаний, падал более чем на 2%, до отметки 2353,13 пункта — самой низкой с момента открытия биржи после месячной приостановки торгов.



На 13:44 мск падение индекса сократилось до 0,6%. Бумаги Сбербанка и «Роснефти» дешевеют на 0,7%, «Лукойла» — на 1%, «Татнефти» — на 2,5%, в то время как «Норникель» прибавляет 0,2%.



Пережив рекордное в истории крушение в день вторжения в Украину, российский рынок отыграл потери к началу апреля, благодаря мерам ЦБ и крупнейшим банкам, которые стали главными покупателями подешевевших бумаг в прошлом месяце (на 46 млрд рублей, согласно статистике Центробанка).



Но искусственное ралли, состоявшееся благодаря запрету нерезидентам участвовать в торгах, выдохлось, и за последние дни индекс Мосбиржи потерял 15%.

«Продолжает наблюдаться явный дефицит идей для покупки, что отражается в объеме торгов, который находится на рекордно низких уровнях», — констатирует ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Планы ЕС по ужесточению санкций также отбивают желание покупать у тех, кто готов рискнуть. Источники The New York Times утверждают, что европейские страны обсуждают поэтапное нефтяное эмбарго, которое будет вводиться постепенно — как и запрет на импорт угля. Это позволит зависимым от России странам, таким как Германия, найти альтернативных поставщиков.

«Инвесторы и спекулянты начали осознавать тот факт, что стимулы для быстрого коррекционного роста фондового рынка отсутствуют», — говорит старший риск-менеджер «Алго-Капитала» Виталий Манжос.

Хотя в цены акций уже включен геополитический дисконт, это не значит, что все худшее для отечественных предприятий уже осталось позади: они по очереди сталкиваются с проблемами в части проведения выплат по внешнему долгу в иностранной валюте, что грозит ситуацией массовых кросс-дефолтов; некоторые начали отказываться от дивидендов, перечисляет Манжос: «Все это формирует объективное ухудшение инвестиционной привлекательности акций и облигаций отечественных предприятий, не говоря уже о том, что инвесторы из западных стран и без того надолго „забудут дорогу“ на российский фондовый рынок».