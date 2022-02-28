В мире открываются первые биржи: российский рубль уже потерял более 40% своей стоимости, что превышает самый плохой день обвала 1998 года. Что это значит для России? • уровень жизни в России падает • импортные товары и услуги сейчас очень дорогие • возможна нехватка поставок товаров • увеличение внешнего долга Источник: Simon Baptist, руководитель Economist Intelligence: EIU
Российский рубль уже потерял более 40% своей стоимости
06:01 28 Февраль Киев, Украина
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