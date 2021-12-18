Российский Газпром увеличил в 2 раза прибыль за счет цен на газ

14:37 14 Декабрь Киев, Украина

Используя свое монопольное положение, Газпром сыграл на ценах и остался в крупном выигрыше. Так, в октябре-ноябре этого года поставку газа в страны Евросоюза было сокращено на 25% по сравнению с прошлым годом. На фоне угрозы холодов и пользуясь своим правом, российский поставщик поднял цену на газ до 1360 долларов за тысячу кубометров.

В итоге за десять месяцев текущего года на экспорте газа Газпром получил $39,58 млрд прибыли, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом фактический рост экспорта в натуральном выражении за этот период составил 5,7% или 171,5 млрд куб. м.

Наглядным является тот факт, что в октябре против августа экспорт газа упал на 9,3%, т.е. до 13,9 млрд кубометров, тогда как в стоимостном выражении он возрос на 30,8%, до $6,17 млрд.