Российский Газпром пытался заблокировать работу украинских судов на Дунае

Российский "Газпром" через сербскую компании NIS Gazprom Neft пытался заблокировать работу украинских судов на Дунае.
Об этом сообщил гендиректор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко в Facebook.
Об этом сообщил гендиректор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко в Facebook.
Еще до войны у Украинского Дунайского пароходства (УДП) возникла задолженность перед сербской компанией NIS Gazprom Neft, занимавшейся бункеровкой флота. Тогда у компании не было с этим проблем и претензий не выдвигали.
Но с началом войны ситуация изменилась. Компания обратилась к пароходству с требованием вернуть деньги, но в УДП сообщили, что не могут этого сделать из-за санкций. Мажоритарным владельцем NIS Gazprom Neft является российский Газпром Нефть, а расчеты с государственными российскими компаниями запрещены.
В конце июня одно из судов УДП задержали в сербском Велико-Градиште. Так стало известно, что NIS Gazprom Neft удалось получить досудебное решение об аресте флота УДП. По словам Москаленко, компания не была уведомлена об этом установленным сербским законодательством способом.
Но с началом войны ситуация изменилась. Компания обратилась к пароходству с требованием вернуть деньги, но в УДП сообщили, что не могут этого сделать из-за санкций. Мажоритарным владельцем NIS Gazprom Neft является российский Газпром Нефть, а расчеты с государственными российскими компаниями запрещены.
В конце июня одно из судов УДП задержали в сербском Велико-Градиште. Так стало известно, что NIS Gazprom Neft удалось получить досудебное решение об аресте флота УДП. По словам Москаленко, компания не была уведомлена об этом установленным сербским законодательством способом.
Только в августе юристам компании удалось снять арест с более чем 20 судов Украинского Дунайского пароходства. Еще два судна пока задержаны в портах Сербии.
УДП планирует судиться с NIS Gazprom Neft с требованием компенсировать ущерб, связанный с простоем флота.
Он также добавил, что блокировать суда компании помогают коллаборанты, среди них представители бывшего руководства УДП.
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