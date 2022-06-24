Российские заемщики теряют уверенность в своих способностях платить текущие долги

14:24 24 июня Киев, Украина

Согласно опросу международной аудиторской компании Kept (ранее KPMG), большинство российских заемщиков признали, что не уверены в собственной возможности погасить кредиты

В опросе приняли участие 2 000 клиентов российских банков, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Рост кредитной неуверенности россиян — тревожный звоночек для банков, которые могут столкнуться с ростом невозвратных долгов и сокращения объемов кредитования. Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова отмечает, что с начала войны в Украине доля «неуверенных» россиян выросла в два раза, на текущий момент лишь 23% россиян и предпринимателей, которые являются кредитными клиентами российских банков, заявили об уверенности в погашении своих долгов.

«Для банков это значит, во-первых, высокий риск роста просроченной задолженности в будущих периодах, а во-вторых, необходимость прорабатывать инструменты сокращения рисков по кредитному портфелю и пересмотру риск-стратегий»,— поясняет Бледнова.

Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что в период за апрель-май доля плохих долгов в портфелях банков выросла на 15%.

«Это значит, что за этот период по крайней мере каждый седьмой заемщик утратил способность обслуживать свои кредиты», — поясняет эксперт. Бархота убежден, что в дальнейшем рост доли плохих долгов продолжится и достигнет к концу года 25–30%.

Помимо роста числа плохих кредитов, банковский сектор в ближайшем будущем ожидает замедления кредитования в принципе. Эксперты отмечают, что неопределенность вынуждает граждан больше сберегать и экономить. По оценкам Kept, более 93% респондентов планируют сократить затраты, для банков же это падение процентных доходов и маржинальности бизнеса.