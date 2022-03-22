Российские авиакомпании потеряли 78 самолетов — их арестовали за границей из-за санкций

15:21 22 марта Киев, Украина

78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом из-за санкций против России. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.



По его словам, аресты лайнеров российских авиакомпаний произошли в том числе в «дружественных странах» — в Турции, Азербайджане и Армении. До этого у 111 перевозчиков страны было 1367 самолетов.



Россия пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры, рассказал Савельев. Поэтому авиапарк начали переводить в российский реестр. Там уже оказались, по данным министра, почти 800 лайнеров.



Напомним, США и Евросоюз в рамках санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину, запретили сдавать в лизинг самолеты российским авиакомпаниям, а также продавать к ним запчасти.



В рамках санкций лизингодатели стали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, что, в свою очередь, привело к практически полному прекращению полетов отечественных перевозчиков за рубеж.



14 марта Путин подписал закон, разрешающий российским авиакомпаниям оформить на себя права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, и продолжить их эксплуатацию. Документ также позволяет выдавать таким самолетам российские сертификаты летной годности, с которыми тоже возникли проблемы из-за санкций.