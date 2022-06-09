Российская экономика потеряет все, что приобрела за последние 15 лет

16:59 09 июня Киев, Украина

Согласно отчету Института международных финансов (IIF), уже к концу 2023 года российская экономика потеряет все, что было приобретено за последние 15 лет.



IIF оценил падение российского ВВП в этом году в 15%, в 2023 г. – еще в 3%. Это худшая оценка на текущий год среди международных институтов. Всемирный банк на этой недели скорректировал свои прогнозы по мировой экономике и ждет сокращения российской на 8,9%. МВФ в апрельском прогнозе предрек ей падение на 8,5% в этом году и на 2,3% – в следующем.



По оценке Министерства экономического развития, данной в середине мая, ВВП россии снизится на 7,8% и 0,7% соответственно.



Вне зависимости от масштабов падения все эксперты сходятся в том, что оно будет самым значительным с начала 1990-х гг.



Высокие цены на нефть и газ вкупе с действиями Банка россии, который резко повысил процентные ставки и ввел валютный контроль, чтобы предотвратить отток денег из страны, пока обеспечили некоторую защиту от введенных против страны санкций. Тем не менее, санкции и уход из россии зарубежных компаний ведут к «развалу экономики, сводя на нет достижения, полученные более чем за десятилетие экономического роста, при том что некоторые из самых значимых последствий еще не начали ощущаться», указывает IIF.



Санкции не должны быть статичными, указывают эксперты института, скорее, это «движущаяся мишень». Их необходимо постоянно корректировать по мере проявления последствий и применения россией ответных мер.



Пока санкции не заставили россию прекратить агрессию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному редактору Financial Times Руле Халаф. Санкции – очень мощное оружие, но они работают, когда реализуются очень конкретно и не оставляют лазеек, сказал он: «Нужно все российские банки отключить от SWIFT, потому что иначе они обходят ограничения. Это же касается и импорта».



Санкции еще не достигли последней ступеньки эскалационной лестницы, считает IIF:



Западные союзники в ближайшие недели и месяцы могут предпринять дополнительные шаги, чтобы усилить давление на российское правительство.