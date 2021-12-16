Рост ВВП замедлился

По информации Государственной службы статистики, рост объема реального валового внутреннего продукта в третьем квартале текущего года в годовом измерении замедлился до 2,4%. При этом, если сравнивать со вторым кварталом, учитывая сезонный фактор, то рост ВВП в 3 квартале составил 1,4%, добавляют в Госстате.
Во втором квартале года объем реального ВВП по сравнению с таким же периодом 2020 г. вырос на 5,7%. По итогам первого квартала этого года падение ВВП в годовом исчислении составило 2,2%.
Национальным банком в октябре был ухудшен прогноз роста ВВП в текущем году с 3,8 до 3,1% на фоне негативного влияния коронавирусной пандемии и последствий резкого повышения цен на природный газ. При этом Минэкономики сохранило прогноз роста ВВП на 4%. Напомним, что прогноз внутреннего валового продукта для Украины на 2021-2022 годы был озвучен в Европейском банке реконструкции и развития. ВВП ожидается на уровне 3,5%.
Национальным банком в октябре был ухудшен прогноз роста ВВП в текущем году с 3,8 до 3,1% на фоне негативного влияния коронавирусной пандемии и последствий резкого повышения цен на природный газ. При этом Минэкономики сохранило прогноз роста ВВП на 4%. Напомним, что прогноз внутреннего валового продукта для Украины на 2021-2022 годы был озвучен в Европейском банке реконструкции и развития. ВВП ожидается на уровне 3,5%.
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