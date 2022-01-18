Риск новой агрессии России против Украины вызвал падение цен на гособлигации

Цены на гособлигации Украины и РФ упали, на фоне ухудшения ситуации безопасности, риск новой агрессии также отразился на валютных рынках.
Доходность по украинским еврооблигациям увеличилась до 11-15%, что фактически означает исключение Украины из рынка заимствований, твитирует эксперт Джорджтаунского университета Андерс Аслунд. Курс гривны также снизился до 28 гривен за доллар.
Рост нестабильности в регионе отразился и на российских активах. Доходность по 10-летним российским гособлигациям достигла самых высоких показателей с 2016 года в пятницу. Курс рубля свалился на 0,4% до 76,5 руб. за доллар, пишет Bloomberg. Рубль также потерял свой статус наиболее привлекательной валюты развивающихся рынков, отмечают в издании.
Во время, когда российские рынки получили удар, Аслунд советует Западу увеличить расходы для России и выступить с мощными санкциями, среди которых, отключение от системы расчетов SWIFT и финансовой системы крупных государственных финансовых институтов, запрет торговать государственными облигациями России и облигациями государственных корпораций, запретов торговли акциями госпредприятий России и т.д.
А экономист Тимоти Эш из BlueBay Investments отмечает, что заявление немецкого политика Фридриха Мерца, вероятного кандидата на пост главы Христианско-демократического союза, о том, что Россию не стоит отключать от SWIFT, сказалось на рынках.
Во время, когда российские рынки получили удар, Аслунд советует Западу увеличить расходы для России и выступить с мощными санкциями, среди которых, отключение от системы расчетов SWIFT и финансовой системы крупных государственных финансовых институтов, запрет торговать государственными облигациями России и облигациями государственных корпораций, запретов торговли акциями госпредприятий России и т.д.
А экономист Тимоти Эш из BlueBay Investments отмечает, что заявление немецкого политика Фридриха Мерца, вероятного кандидата на пост главы Христианско-демократического союза, о том, что Россию не стоит отключать от SWIFT, сказалось на рынках.
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