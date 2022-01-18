Риск новой агрессии России против Украины вызвал падение цен на гособлигации

07:50 18 Январь Киев, Украина

Цены на гособлигации Украины и РФ упали, на фоне ухудшения ситуации безопасности, риск новой агрессии также отразился на валютных рынках.

"Рынок должен был учесть определенную вероятность российского вторжения", – заявил аналитик Aberdeen Виктора Забо.

Доходность по украинским еврооблигациям увеличилась до 11-15%, что фактически означает исключение Украины из рынка заимствований, твитирует эксперт Джорджтаунского университета Андерс Аслунд. Курс гривны также снизился до 28 гривен за доллар.

"Это полностью вызвано угрозой российской войны, поэтому Запад должен помочь", – считает эксперт.

Рост нестабильности в регионе отразился и на российских активах. Доходность по 10-летним российским гособлигациям достигла самых высоких показателей с 2016 года в пятницу. Курс рубля свалился на 0,4% до 76,5 руб. за доллар, пишет Bloomberg. Рубль также потерял свой статус наиболее привлекательной валюты развивающихся рынков, отмечают в издании.



Во время, когда российские рынки получили удар, Аслунд советует Западу увеличить расходы для России и выступить с мощными санкциями, среди которых, отключение от системы расчетов SWIFT и финансовой системы крупных государственных финансовых институтов, запрет торговать государственными облигациями России и облигациями государственных корпораций, запретов торговли акциями госпредприятий России и т.д.



А экономист Тимоти Эш из BlueBay Investments отмечает, что заявление немецкого политика Фридриха Мерца, вероятного кандидата на пост главы Христианско-демократического союза, о том, что Россию не стоит отключать от SWIFT, сказалось на рынках.