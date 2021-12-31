Резкое увеличение минимальной зарплаты ударит по экономике

На данный момент государство вполне может позволить увеличение минимальной заработной платы. Но, как отметил в своем интервью журналистам Владимир Зеленский, очень опасно совершать резкое увеличение минималки за сжатый промежуток времени.

"Обязательно выдержит (бюджет - ред.) ... Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 (тысяч гривен - ред.). Опасно увеличивать (минимальную зарплату - ред.) в короткие сроки ... Я уверен, что, кроме этого, людям будет легче", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.

В свою очередь и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко оценил последствия повышения минимальной зарплаты. Поднятие минимальной зарплаты до 6500 грн в 2021 году повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 грн, предположил Шевченко.