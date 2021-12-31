Резкое увеличение минимальной зарплаты ударит по экономике

На данный момент государство вполне может позволить увеличение минимальной заработной платы. Но, как отметил в своем интервью журналистам Владимир Зеленский, очень опасно совершать резкое увеличение минималки за сжатый промежуток времени.
Напомним, президент Владимир Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.
В свою очередь и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко оценил последствия повышения минимальной зарплаты. Поднятие минимальной зарплаты до 6500 грн в 2021 году повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 грн, предположил Шевченко.
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