Резервы НБУ сокращаются - Данилишин

Глава Совета Национального банка Украины опубликовал информацию о международных резервах Украины. Согласно информации, только за две недели марта их объем уменьшился с 28,54 млрд долларов до 27,8 млрд долларов. В целом, из-за долгов, международные резервы НБУ сократились на 800 млн долларов, отмечает Богдан Данилишин.

"С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долларов", – заявил он.

Также Данилишин отметил, что Национальный банк вторую неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов. Международный валютный фонд по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.