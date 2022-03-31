Ренийский морской порт вернул 3 млн грн задолженности по зарплате - Минюст

Пресс-служба Министерства юстиции объявила об удержании с Ренийского морского торгового порта денег для выплаты долгов по зарплатам. Согласно отчету, речь идет о задолженности предприятия размером в 3 миллиона гривен.

Отмечается, что в период с 22 по 29 июня со счета предприятия списали 2,7 млн гривен задолженности. Зарплату получили 72 сотрудника. При этом, документы на выполнение предписания были предъявлены еще в ноябре 2020 года.

Напомним, экс-директор госпредприятия «Ренийский морской торговый порт» Дмитрий Володин стал фигурантом уже как минимум трех уголовных дел, связанных с невыплатой в порту зарплат и единого социального взноса.

Кроме того, Володин вероятно соврал в своей декларации скрыв имущество от НАЗК. Декларация Володина за 2019 год предельно малоинформативна — там только квартира, принадлежащая в равных долях самому Володину, его сестре, отцу и матери. Согласно его декларации, в этой квартире в Черноморске площадью 64 кв. м проживают все они, а также сын Володина - Александр.

Получается, Дмитрию Володину приходилось в 2019 году ежедневно ездить на работу из Черноморска в Рени. На чем ездить, тоже большой вопрос — никакого транспорта ни он сам, ни члены его семьи не задекларировали.