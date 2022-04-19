Ремонт железнодорожных путей – одна из задач нового руководства УЗ

Остаточный принцип финансирования инфраструктуры «Укрзализныци» практиковался многие годы. Из-за этого огромная часть железнодорожных путей, включая станционные и специальные пути, находится в критическом состоянии.

По имеющимся данным, в конце первого полугодия текущего года из 26,7 тыс. км главных ж/д путей в капитальном ремонте нуждаются 6,4 тыс. км, в реконструкции – 2,7 тыс. км. Еще 1,9 тыс. км станционных и специальных путей требуют срочного капитального ремонта.

По мнению нынешнего руководства «Укрзализныци», если не заняться решением этой проблемы сейчас, то в скором времени многими участками вообще станет невозможно пользоваться. Также есть риск увеличения количества аварий, в частности схода составов с рельсов.

"Что же нас ждет дальше? При сохранении существующей тенденции, через 5 лет ремонт 59% путей будет просрочен, а 15% магистральных путей придется закрыть или существенно ограничить скорость на них", - говорит гендиректор «Левада Карго» Владимир Деменко.

В связи с этим «Укрзализныця» совместно с Министерством инфраструктуры подали запрос на выделение 1,17 млрд грн на программу «Модернизация железнодорожной инфраструктуры» в 2021 году. Программа предусматривает обновление и электрификацию участка Черкассы-ст. им. Тараса Шевченко (195 млн грн), участка Житомир-Новоград-Волынский (528 млн грн), электрификацию участка и строительство пассажирской платформы на станции Васильков-2 (456 млн грн).

Касательно грузовых перевозок, особенно актуальным является необходимость расширять припортовую инфраструктуру, ремонтировать и электрифицировать участки Ковель-Изов-Гребешов (госграница), Долинская-Николаев-Колосовка и другие. Работы на некоторых участках уже начались, но основное поступление средств ожидается в 2021 году.

Одной из главных задач, которые себе поставил Владимир Жмак, является обеспечение достаточного количества средств и ресурсов на обновление путей (капремонт и реконструкция) в объеме 1000 км в год.