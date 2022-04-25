Ремонт инфраструктуры «Укрзализныци» - результаты за неделю

16:05 25 ноября Киев, Украина

Восстановление и ремонт инфраструктуры – составляющие глобальной стратегии по развитию «Укрзализныци» и повышению ее уровня доходности, которой придерживается Владимир Жмак и его команда.

Помимо озвученных планов на 2021 год, когда ожидаются крупные суммы инвестиций на обновление подвижного состава, а также локомотивного хозяйства, уже в этом году начаты и продолжаются точечные ремонты и обновление инфраструктуры, на которые уже удалось найти необходимые средства. К ним относятся электрификация некоторых участков железной дороги, ремонт путей и обустройство железнодорожных станций.

За последние несколько дней «Укрзализныця» отчиталась о следующих достижениях:

На перегоне Перегоновка-Владимировка и нескольких прилегающих станциях РФ «Одесская железная дорога» реконструировано 7 км пути. Бесстыковый путь в черноморские порты грузонапряженностью около 80 млн т прокладывали с применением инновационного для Украины зарубежного скрепления Schwihag WSI-1-900-R65. Это оборудование помогло сократить время обновления путей в три раза. На участке Большой Токмак 1-Нельговка выполнен капитальный ремонт 120-летнего моста. Заменено пролетное строение длиной 5,3 метра, отремонтированы две опоры, установлены блоки наращивания устоев. Сейчас ведется ремонт второго малого моста на этом участке. Соответствующие конструкции для обоих мостов изготавливались в филиале «Староконстантиновского завода железобетонных шпал». На станции Большой Березный участка Самбир-Чоп РФ «Львовская железная дорога» отремонтирован железнодорожный переезд. Были заменены рельсошпальные решетки, балласт, водоотводы, восстановлено земляное полотно. Старый передвижной настил заменен новыми плитами. Уже начаты ремонтные работы на переезде, расположенном на перегоне Большой Березный-Дубрыничи.

Подобные работы запланированы еще на многих участках, и в этом году компания намерена успеть их выполнить.