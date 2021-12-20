Рекордный максимум расценок на золото – новости с биржи

Многие инвесторы и эксперты имеют неоптимистичные прогнозы касательно стабильности мировой экономики. Также кризис и пандемия коронавируса вызвало снижение стоимости доллара США. Однако при этом на фоне ослабления валюты стоимость золота достигла своего рекордного максимума.
Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам торгов в понедельник, 27 июля, на 1,8%, до $1931 за унцию, завершив на рекордном уровне вторую сессию подряд.
В течение торгов цена драгметалла поднималась до $1940,1 за унцию, побив, таким образом, внутридневной рекорд, зафиксированный в сентябре 2011 года. В пятницу, 24 июля, золото завершило торги на рекордном максимуме впервые почти за девять лет. Мрачный прогноз для мировой экономики, снижение процентных ставок, растущая напряженность в отношениях США и Китая, а также ослабление американской валюты поддерживают интерес инвесторов к активам "тихой гавани", в том числе к драгметаллам, пишет Dow Jones.
За последний месяц цена золота выросла почти на 9%, а с начала 2020 года - на 27%. Во вторник августовские фьючерсы на золото торгуются на уровне $1929,3 за унцию. Цена серебра с поставкой в сентябре в понедельник взлетела на 7,2%
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