Рекордный максимум расценок на золото – новости с биржи

14:56 28 Июль Киев, Украина

Многие инвесторы и эксперты имеют неоптимистичные прогнозы касательно стабильности мировой экономики. Также кризис и пандемия коронавируса вызвало снижение стоимости доллара США. Однако при этом на фоне ослабления валюты стоимость золота достигла своего рекордного максимума.

Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам торгов в понедельник, 27 июля, на 1,8%, до $1931 за унцию, завершив на рекордном уровне вторую сессию подряд.

В течение торгов цена драгметалла поднималась до $1940,1 за унцию, побив, таким образом, внутридневной рекорд, зафиксированный в сентябре 2011 года. В пятницу, 24 июля, золото завершило торги на рекордном максимуме впервые почти за девять лет. Мрачный прогноз для мировой экономики, снижение процентных ставок, растущая напряженность в отношениях США и Китая, а также ослабление американской валюты поддерживают интерес инвесторов к активам "тихой гавани", в том числе к драгметаллам, пишет Dow Jones.

"Остается много того, о чем стоит беспокоиться, и именно поэтому золото привлекает все это внимание и все эти деньги, - отмечает аналитик Marex Spectron Дэвид Говетт. - Мы видим, как деньги уходят с фондовых и других рынков и перенаправляются в золото".

За последний месяц цена золота выросла почти на 9%, а с начала 2020 года - на 27%. Во вторник августовские фьючерсы на золото торгуются на уровне $1929,3 за унцию. Цена серебра с поставкой в сентябре в понедельник взлетела на 7,2%