Рекордное повышение цен на энергоносители. В чем причина?

22:07 01 ноября Киев, Украина

За полгода стоимость газа выросла в шесть раз, что привело к рекордному повышению цен на энергоносители.



Так стремительно не рос даже виртуальный Bitcoin. Всего за полгода стоимость фьючерса на поставку реального голубого топлива выросла в шесть раз. За тысячу кубометров газа на главном европейском Так стремительно не рос даже виртуальный Bitcoin. Всего за полгода стоимость фьючерса на поставку реального голубого топлива выросла в шесть раз. За тысячу кубометров газа на главном европейском хабе TTF просят около $800, а еще месяц назад цены достигали $2 тыс.

Такой мощный ценовой удар уже сказался на квитанциях предприятий и домохозяйств во всех европейских странах. Как возникла ситуация, в которой бизнесу и гражданам приходится платить такую цену за газ? На то есть причины.

Уже многие годы Евросоюз внедряет "зеленую" энергетику ради достижения полной углеродной нейтральности. ЕС поставил амбициозную цель: к 2030 году сократить вредные выбросы в атмосферу на 55% по сравнению с 1990 годом.



В первой половине 2020 года возобновляемые источники энергии впервые имели большую долю, чем уголь, нефть и газ. Однако лидерство "зеленой" энергетики не было стабильным, поэтому ЕС остался уязвимым перед грядущим кризисом.

Первая проблема возникла с ветровой генерацией. В 2021 году метеорологи зафиксировали снижение скорости ветра на севере Европы на 15%, что сказалось на объемах производимой электроэнергии. Так, в Британии доля возобновляемой энергетики сократилась на 7,2%, в Германии – на 5%.



Между тем восстановление европейской промышленности после коронавирусного кризиса повлекло за собой рост спроса на электричество на 6% по сравнению с 2020 годом.

Поскольку производство "зеленой" энергии не увеличивается, европейские страны вынуждены частично возвращаться к традиционным источникам производства тока.

Об угле речь не идет: инвесторы не видят в нем перспектив. Производить "угольную" электроэнергию со временем будет дороже, потому что в ЕС растут цены на выбросы углерода. Выгодной опорой для ЕС в условиях "зеленого перехода" является газ. При его сжигании выбросов СО2 вдвое меньше, чем при сжигании угля.



Необходимость покупки газа также обусловлена холодной зимой прошлого года, которая истощила европейские газохранилища. Следовательно, Евросоюзу нужно либо увеличивать свою добычу природного газа, либо наращивать его импорт. С первым все довольно сложно. Добыча природного газа в ЕС и Великобритании сокращается уже 20 лет. В 2020 году страны добыли 87,3 млрд куб. м газа, что почти втрое меньше, чем в 2001 году.



Антикризисным решением могло стать увеличение добычи на крупнейшем газовом месторождении в нидерландском Гронингене, на которое приходилось почти 17% общей добычи голубого топлива в Европейском Союзе.

Однако власти Нидерландов намерены в 2022 году почти полностью прекратить эксплуатацию месторождения. С октября добыча газа в Гронингене не увеличится, а наоборот – снизится с 8,1 до 3,9 млрд куб м в год. Поскольку добыча газа у ЕС падает, ресурс приходится покупать у других стран, в частности у России.



Газ из Российской Федерации – это не только дешевый энергоноситель, но мощное политическое оружие. Аналитики считают, что "Газпром" заинтересован в том, чтобы на европейском энергетическом рынке возник острый дефицит.

В условиях кризиса политики Евросоюза будут более сговорчивыми в вопросе скорой сертификации и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". В идеальном для Москвы варианте первые даже согласятся вывести "поток" из-под действия европейского антимонопольного законодательства.

Именно поэтому "Газпром" не спешит наращивать снабжение, хотя может это делать. Это подтверждают близкие к Кремлю источники агентства Bloomberg.

Согласно статистике "Газпром экспорта", в 2021 году Россия планирует поставить на европейский рынок на 16 млрд куб м газа меньше, чем в 2019 году. В четвертом квартале РФ поставит в ЕС на 15% меньше газа, чем в последние три месяца "провального" 2020 года, считает аналитик "Сбербанка CIB" Андрей Громадин.



Недавно президент РФ Владимир Путин сказал, что дополнительные поставки газа начнутся только после запуска "Северного потока-2".



После того, как Германия сделала первый шаг к сертификации трубы, Путин публично поручил "Газпрому" увеличить поставки в Европу с 8 ноября. Детали президент не уточнил, но рынок отреагировал падением цен на газовые фьючерсы на 18%.



Впрочем, уверенности в дальнейшем быстром падении цен нет. Никаких гарантий "Газпром" не предоставил, а газопровод "Ямал-Европа" пока прекратил поставки газа в Европу.



Следовательно, европейские страны должны самостоятельно искать пути разрешения кризиса. И власти каждой из них решают эту проблему самостоятельно.