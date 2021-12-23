Реконструкция Пейзажной аллеи в Киеве подорожала на 22 млн грн

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» 16 декабря заказала ООО «Ростдорстрой» дополнительные строительные работы по реконструкции Пейзажной аллеи в Шевченковском районе за 22,09 млн. грн. Об этом сообщается в системе Prozorro .
«Киевавтодор» заказал ООО «Ростдорстрой» реконструкцию Пейзажной аллеи в апреле прошлого года за 110,72 млн. грн.
«В процессе выполнения работ, учитывая протокол поручений киевского городского головы Виталия Кличко от 10.12.2020, с целью совмещения пешеходным променадом ул. Гончарной и арт-платформы у лестницы из Пейзажной аллеи, возникла необходимость в выполнении дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте, но связанных с основными дорожными работами», – говорится в обосновании применения переговорной процедуры.
Пейзажную аллею должны были реконструировать до конца 2021 г. по проекту КП «Киевгорразвитие», который стоил 4,12 млн грн.
Речь идет о реконструкции подпорных стенок, лестниц и летнего лектория, укреплении склонов, устройстве видеонаблюдения, публичного Wi-Fi, освещении, электроснабжении, металлической дорожке и дождевой канализации, мощении гранитной брусчатки, тактильной плитки и резинового покрытия. Кроме того, фирма должна была установить скамейки, парковки для велосипедов, манекены для тренировок боевых искусств, детскую площадку, боларды и парковочные столбики, а также высадить почти 5 тыс. деревьев, кустов и кустарников.
В КГГА обещали, что на Пейзажной аллее появится новый сквер и освещение.
ООО "Ростдорстрой" входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова.
«Киевавтодор» заказал ООО «Ростдорстрой» реконструкцию Пейзажной аллеи в апреле прошлого года за 110,72 млн. грн.
«В процессе выполнения работ, учитывая протокол поручений киевского городского головы Виталия Кличко от 10.12.2020, с целью совмещения пешеходным променадом ул. Гончарной и арт-платформы у лестницы из Пейзажной аллеи, возникла необходимость в выполнении дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте, но связанных с основными дорожными работами», – говорится в обосновании применения переговорной процедуры.
Пейзажную аллею должны были реконструировать до конца 2021 г. по проекту КП «Киевгорразвитие», который стоил 4,12 млн грн.
Речь идет о реконструкции подпорных стенок, лестниц и летнего лектория, укреплении склонов, устройстве видеонаблюдения, публичного Wi-Fi, освещении, электроснабжении, металлической дорожке и дождевой канализации, мощении гранитной брусчатки, тактильной плитки и резинового покрытия. Кроме того, фирма должна была установить скамейки, парковки для велосипедов, манекены для тренировок боевых искусств, детскую площадку, боларды и парковочные столбики, а также высадить почти 5 тыс. деревьев, кустов и кустарников.
В КГГА обещали, что на Пейзажной аллее появится новый сквер и освещение.
ООО "Ростдорстрой" входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова.
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