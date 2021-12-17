Реконструкция больниц войдет в программу «Большая стройка»

Программа «Большая стройка» расширит свои компетенции. Согласно заявлению Кирилла Тимошенко, украинское правительство планирует вписать в план реконструкцию областных больниц. Расширение программы по словам заместителя руководителя Офиса президента планируется на вторую половину 2021 года.

«В этом году добавилось еще проектов к «Большая стройка» , это и реконструкция областных больниц – мы начинаем проектирование, и уже реконструкции начнутся во второй половине года», – отметил чиновник.

Следует отметить, что реконструкция приемных отделений в больницах, которые президент Владимир Зеленский обещал обновить до конца 2020 года, находится на финальном этапе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести автомагистраль между Киевом и Кишиневом. Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду. Ранее сообщалось, что в Государственном управлении делами сообщили, что стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса Президента составляет 1 571 610 гривен. Большая часть этой суммы — стоимость ремонта 9 дверных блоков.