RAB-регулирование, принятое НКРЭКУ, неэффективно

14:58 01 Сентябрь Киев, Украина

По мнению экспертов, размещенному на официальном сайте Европейской бизнес ассоциации, параметры RAB-регулирования, которые рассчитала и приняла Национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг и энергетики, окажутся неэффективными. С такими энерготарифами инвестиций для обновления сетей будет привлечено недостаточное количество.

Авторы заявления напомнили, что на прошлой неделе НКРЭКУ утвердила методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование), которая предусматривает ставку доходности 16,74% в "новую" базу активов и ставку доходности 3% в "старую" базу активов. 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения.