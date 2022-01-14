RAB-регулирование, принятое НКРЭКУ, неэффективно

14:58 01 Сентябрь Киев, Украина

По мнению экспертов, размещенному на официальном сайте Европейской бизнес ассоциации, параметры RAB-регулирования, которые рассчитала и приняла Национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг и энергетики, окажутся неэффективными. С такими энерготарифами инвестиций для обновления сетей будет привлечено недостаточное количество.

Авторы заявления напомнили, что на прошлой неделе НКРЭКУ утвердила методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование), которая предусматривает ставку доходности 16,74% в "новую" базу активов и ставку доходности 3% в "старую" базу активов. 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения.

"По подсчетам экспертов рынка, принятые параметры RAB-регулирования позволят привлекать 470 долл. в 1 км электросетей. В то время как потребность в среднем оценивается в 1200 долл./км. Для того, чтобы покрыть необходимый объем инвестиций, Регулятор должен пересмотреть параметры стимулирующего тарифа. По нашему мнению, недостаток инвестиций ставит под угрозу выполнение в полном объеме задач, стоящих перед реформой тарифообразования. Это инвестирование в развитие и обновление инфраструктуры электросетей, требования регулятора по сокращению SAIDI и потерь в электросетях, улучшение условий подключения, что имеет значение для международного рейтинга Doing Business", - указано в заявлении ЕВА.