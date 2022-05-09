Реформирование «Укрзализныци» по европейским стандартам

Один из членов правления «Укрзализныци» Франтишек Буреш заявил, что реформа УЗ будет ускорена и выполнена в соответствии с европейскими стандартами и законодательством Украины.

Согласно этим стандартам, на рынке железнодорожных перевозок должна быть отдельная инфраструктурная вертикаль, которая будет контролироваться государством, но при этом иметь прозрачные тарифы с возможностью работы перевозчиков любой формы собственности.

Еще в октябре глава «Укрзализныци» Владимир Жмак пообещал, что к концу 2021 года компания трансформируется в холдинг, состоящий из 4 вертикалей: грузовой, пассажирской, производственной и инфраструктурной. Работы по реализации этих планов уже активно ведутся.

«Мы планируем в 2021 году закончить переподчинение подразделений «Укрзализныци», чтобы каждая производственная вертикаль получила все необходимые активы, могла посчитать прибыли, убытки и вывести свой собственный баланс», - сказал Владимир Жмак.

Улучшение качества работы железной дороги и демонополизация рынка будут способствовать развитию не только «Укрзализныци», но и частного бизнеса, и экономики Украины в целом.

В реформировании УЗ участвуют не только члены правления компании, но и Кабинет Министров, Верховная Рада. По словам Буреша, либерализации железнодорожных перевозок способствует принятие новой редакции Закона Украины «О железнодорожном транспорте».