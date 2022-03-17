Развитие регионов 2021: бюджет почти 34 млрд гривен

Пресс-служба Министерства финансов сообщила, что в проект нового Государственного бюджета в 2021 году на развитие регионов планируют выделить 33,4 млрд гривен.

В частности, 21,3 млрд гривен планируют направить на развитие автомобильных дорог (1 900 км покрытия), 9,4 млрд гривен – на поддержку проектов регионального развития (за счет ГФРР).

1 млрд гривен предусматривают на строительство, капремонт, реконструкцию образовательных учреждений (программа «Способная школа для лучших результатов»), 300 школ.

Также 0,6 млрд гривен планируют направить на строительство, капремонт, реконструкцию медицинских учреждений, 0,5 млрд гривен - на развитие спортивной инфраструктуры, ещё 0,5 млрд гривен – на строительство и укомплектование 50 ЦПАП. 0,1 млрд гривен направят на разработку градостроительной документации и 50 генпланов общин.