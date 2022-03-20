Размещение ОВГЗ пополнило бюджет на 11,4 млрд грн - Минфин

Министерство финансов отчиталось за аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 июня. Согласно данным ведомства, благодаря размещению в государственный бюджет поступило свыше 11 млрд гривен.

Минфин предложил инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте (на срок 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет) и один выпуск в долларах США (1 год).

От размещения гривневых ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено 8,3 млрд гривен. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9%, 1-годичных - 10,97%, 1,5-годичных - 11,30%, 2-годичных - 12%, 3-годичных - 12,3%, 5-годичных - 12,59%.

От размещения номинированных в долларах ОВГЗ было привлечено $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,7%.