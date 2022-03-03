Размеры больничных станут меньше: о чем важно знать

Как стало известно, Минсоцполитики намерен внести поправки в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", после принятия которых украинцам уменьшат размер пособия по временной нетрудоспособности.

Вносятся изменения в статью 24 этого закона. Эти изменения повысят требования к страховому стажу, от которого зависит размер больничных. Ведь процент выплат пособий по временной нетрудоспособности зависит от величины страхового стажа. Чем он больше, тем выше больничные.

В частности, предусмотрены следующие изменения:

50% от зарплаты будут выплачивать работникам, имеющим страховой стаж менее 5 лет (сейчас эта норма составляет 3 года, а выше трех уже выплачивают и более высокий процент больничных);

60% - если страховой стаж составляет от 5 до 10 лет (сейчас 3-5 лет);

70% - при наличии страхового стажа 10-15 лет (сейчас 5-8 лет);

80% - если страховой стаж составляет 15-20 лет (такого процента сейчас нет);

100 - при наличии страхового стажа свыше 20 лет (сейчас более 8 лет).

Кроме того, предусмотрены еще и другие изменения в закон, согласно которым в определенные периоды больничные вообще не будут выплачиваться.

В каких случаях будут прекращать выплаты больничных

Больничные не будут выплачивать во время простоя предприятия. Однако здесь есть одно условие. Если работник ушел на больничный еще до начала простоя, то пособие по временной нетрудоспособности ему, таки, будут вынуждены выплатить.

Больничные также не будут выплачивать в том случае, если временную нетрудоспособность в медицинском заключении признано необоснованной.

Еще одно изменение - увеличение срока выплат больничных работодателем

Сейчас работодатель оплачивает со своего счета первые пять дней нетрудоспособности, а уже дальше, с шестого дня, выплата больничных ложится на плечи Фонда социального страхования Украины. В новой редакции закона планируется, что работодатель будет оплачивать десятидневный больничный. А выплаты с ФСС наступят только с одиннадцатого дня.

В Минсоцполитики рассчитывают, что уже с 1 августа нынешнего года эти изменения к закону начнут работать. А с 1 января 2022 работодатели будут оплачивать 10 дней больничных.