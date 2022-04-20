Размер пособий по временной потере работоспособности вырос на 13,3%

Согласно информации Фонда соцстраха Украины, по итогам июня размер среднедневного пособия по временной потере работоспособности составил 371,9 грн., что на 13,3% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года, когда размер пособия составлял 328,3 грн.
В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной утрате трудоспособности в июне достигал от 282,2 грн в Винницкой области и до 446,9 грн в Киеве.
В связи с пандемией расходы фонда по больничным начали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам июня 2021 года ФССУ принял на финансирование листки нетрудоспособности на сумму более 1 миллиарда гривен – это почти вдвое больше, чем в июне 2020 года (0,57 млрд гривен).
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