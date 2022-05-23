Растрата 30 млн гривен, выделенных на ремонт школ и садиков

Стало известно куда "ушли" деньги выделенные на ремонт школ и садиков в 2019 году. СБУ выявила, что сумма ущерба причиненного городскому бюджету составляет 30 млн гривен.
Служба безопасности Украины разоблачила воровство 30 млн грн бюджетных денег, которые выделили на ремонты детских садов и школ в 2019 году. Подозревают руководство коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", на содержание которого из местного бюджета выделяется 1,2 млрд грн ежегодно. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что подозреваемые вместе с подрядчиками организовали незаконную схему.
"Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены", – рассказали в СБУ.
Всего в 2019-м коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив между собой.
Правоохранители провели серию обысков на предприятии и в домах подозреваемых. Кроме этого, с обыском нагрянули и в кабинет заместителя председателя КГГА. По данным LB.ua, речь идет о Вячеславе Непопе, который возглавлял "Житлоинвестбуд-УКБ" на протяжении 15 лет, до 2018 г.
Следствие ведется по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины. Назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба, причиненного городскому бюджету.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии