Расходы украинцев выросли на 25%, а доходы - всего на 11%

19:00 10 Июнь Киев, Украина

Расходы украинцев в 2020 году значительно превысили их доходы. Об этом рассказал бывший министр социальной политики Андрей Рева. Бедность в Украине – одна из серьезнейших проблем среди населения. Ведь большинство украинцев считают, что живут бедно.

«Проблема с бедностью существует везде, где живут люди, где существуют государство и власть. Часто люди оценивают эффективность любой власти именно по успехам в борьбе с бедностью. Людям обещали конец эпохи бедности, прошло два года, мы располагаем данными социологических исследований. Они показывают, что 54% украинский считают, что финансовое положение их семьи ухудшилось. Эта цифра коррелирует с показателем бедности, то есть соотношением между доходами и расходами. Увеличилась бедность до 51%. 54% сами себя считают бедными, а 51% - это официальная цифра наших ученых», - сказал экс-министр.

Также Рева подчеркнул, что за 2020 год власть смогла увеличить показатель бедности на 10% - до 51%, хотя до 2019 года уровень бедности снизился с 56% до 41%.