Рашисты повредили спортивную инфраструктуру в Украине минимум на $250 млн

18:57 13 января Киев, Украина





По предварительным подсчетам, повреждения спортивной инфраструктуры Украины в результате полномасштабного российского вторжения оценивают в 250 миллионов долларов.

Об этом рассказал заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный.

По данным министра, больше всего спортивных объектов разрушено в Луганской области – 89, Донецкой – 61, Харьковской – 46, Николаевской – 27, Херсонской – 24, Киевской – 21, Днепропетровской – 15, Черниговской – 12, Сумской (11) областях.

Деньги на восстановление поврежденных объектов помогают собирать известные спортсмены.



К примеру, официальным послом Олимпийского учебно-спортивного центра "Чернигов" стал футболист Андрей Ярмоленко . Он пообещал стать посредником между руководством центра и европейскими футбольными клубами, чтобы более эффективно искать средства для восстановления спортивного комплекса.



Свою помощь предлагает футбольный клуб "Боруссия Дортмунд".



Спортивные арены в Украине выполняют функции гуманитарных хабов. Чиновники говорят, что поддерживают их, например, на оплату коммунальных услуг "Арены Львов" выделили 9 миллионов гривен.